تامر حسني يطلب الدعاء لزوج إعلامية شهيرة بعد إجرائه جراحة بسبب “عطسة”

2020/09/07 | 03:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طلب الفنان تامر حسني ، من جمهوره الدعاء لزوج الإعلامية المصرية أميرة نور، وذلك بعد خضوعه لجراحة دقيقة بالمخ ، نتيجة لكتمه العطس.وكتب حسني ، عبر خاصية الاستورى، بموقع انستغرام ، قائلا :” ربنا يقومه بمليون سلامة ياأميرة ماتقلقيش ربنا هيكرمه ان شاء الله ، ومليون شكرا على نصيحتك لكل الناس […]

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