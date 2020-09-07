زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق اليابان

2020/09/07 | 03:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت هيأة ألأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا بلغت قوته5.2 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الاثنين بالقرب من مقاطعة "إيباراكي" الواقعة شمالي شرق العاصمة اليابانية طوكيو .

وقالت الهيأة ان الزلزال الذي وقع عند الساعة الـ06.34 بالتوقيت المحلي ، كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" ( جزيرة هونشو)، وعلى عمق 20كيلومترا.

ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

يشار إلى أن وقوع الزلازل شائع في اليابان التي تشهد نحو 20 بالمئة من الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر في العالم.

المصدر: سبوتنيك

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