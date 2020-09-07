البرلمان ينتظر {اتفاقاً سياسياً} لتمرير قانون الانتخابات..خلافات على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية

2020/09/07 | 03:57 - المصدر: الصباح

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بغداد - الصباح : مهند عبد الوهاب

رجَّح نواب التوجه نحو تقسيم المحافظة الى ثلاث دوائر انتخابية ضمن قانون انتخابات مجلس النواب، في وقت لا تزال رئاسة المجلس تنتظر من رؤساء القوى السياسية الاتفاق على ذلك.وافاد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي في تصريح صحفي بان “تقسيم الدوائر الانتخابية متفق عليه من قبل الجميع وهو ان تكون ثلاث دوائر انتخابية او اكثر».واضاف ان “تخفيض عدد الدوائر او جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة خيانة للشعب وتطلعاته ولا يمكن القبول به مطلقا».وكان مجلس النواب رفع امس الاول، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد الى اليوم الاثنين بعد مناقشة قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات النيابية.



من جانبه، يقول النائب سلام الشمري: ان “الدوائر المتعددة مطلب جماهيري، حتى نضمن استحقاق الناخب في اقضية ونواحي محافظات العراق كافة».



ويضيف أن “جميع الكتل السياسية تريد أن تمضي بتعدد الدوائر، لضمان المستحقات الانتخابية».



كما تضمنت الجلسة النيابية القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.



بهذا الشأن، يرى النائب رياض المسعودي ان “الاسراع في تعديل قانون المحكمة الاتحادية من شأنه ان يمهد لقانون الانتخابات، لان من شروط العضوية في مجلس النواب هو مصادقة المحكمة الاتحادية».



وبين لـ”الصباح” ان “الخلافات على القانون ما زالت تتمحور بشأن عدد اعضاء المحكمة والجهة المرشحة لهم والية التصويت ومدة العضوية في المحكمة الاتحادية «.

بدوره اوضح عضو اللجنة القانونية النائب سليم همزة لـ”الصباح” ان “مجلس النواب حريص على اكمال قانون المحكمة الاتحادية لأن تأخيره يؤخر اجراء الانتخابات”، مشيرا الى انه “يعد محورا وركيزة اساسية في التهيئة للانتخابات».

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