في اليوم الثاني من انطلاق العمليَّة في البصرة..{الوعد الصادق} تواصل مصادرة الأسلحة

2020/09/07 | 03:57 - المصدر: الصباح

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البصرة: الصباح

أسفرَ اليوم الثاني من عملية "الوعد الصادق" التي انطلقت فجر أمس الأول السبت في البصرة ومناطق أخرى، عن مصادرة كميات من الأسلحة والأعتدة.

وضمن العملية التي تنفذها قيادة عمليات البصرة تم تفتيش وتطهير مناطق شمال البصرة وتشمل (المدينة، القرنة، الدير، الماجدية، الكرمة) من خلال لواء المشاة الآلي 36 ومديرية شرطة البصرة والمناطق الجنوبية (الفاو، سفوان، مخفر جبل سنام، مخفر خرانج، مخفر جريشان) من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فق مغاوير 19.

وأسفرت العملية في المحور الشمالي حتى الآن عن الاستيلاء على بندقية كلاشنكوف عدد 16سمنوف، ومسدس صوتي، وGC ايراني، وقناص وناظور، وBkc، وعتاد 12،7ملم عدد/6 علب، ورمانة يدوية عدد/11، وعتاد Bkc عدد/2علبة، وعجلة نوع بلايزر دفع رباعي بدون لوحات عائدة الى أحد تجار المخدرات.

وكشف بيان لقيادة عمليات البصرة عن أنه جرى في المحور الجنوبي الاستيلاء على أسلحة ومواد تفجير في زورق للصيد عبارة عن Bkc ، Gc عدد/4، بندقية كلاشنكوف عدد/9، قاذفة RBG7، مسدس صوتي وناظور ليلي وسترة واقية عدد/4، صاعق مع مجموعة الغام مادة TNT، C4 3 اكياس، لغم أشخاص عدد/24، مخزن Gc عدد/6، مخزن كلاشنكوف عدد/8، اطلاقة Gc عدد/700 اطلاقة.

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