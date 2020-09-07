الدفاع المدني تُخمد حريقاً كبيراً في جامعة النهرين

2020/09/07 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

نجحت فرق إطفاء تابعة إلى مديرية الدفاع المدني في اخماد حريق اندلع في جامعة النهرين بمنطقة الجادرية والسيطرة عليه.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان لـ”الصباح”: إن “الحريق وقع في كافتريا كلية الهندسة بالجامعة”، لافتا إلى ان “اسباب الحادث غير معروفة والادلة الجنائية ستقوم بتحديدها لاحقا”.

واشار بوهان إلى ان الاتصال بفرق الدفاع المدني جاء متأخراً مما تسبب بتأخر السيطرة على الحريق، فضلاً عن عدم وجود فرق حماية ذاتية في الجامعة كما ينص القانون.

وأكد بوهان أن الحريق توسع لاحقاً وأدى إلى أضرار جسيمة في المبنى لكن فرق الدفاع المدني تمكنت من حماية الشواغل التي تحيط بالمكان.

وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة للتحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق، كما عزا الدفاع المدني أسباب توسع الحريق لعدم وجود فرق حماية ذاتية تلقى على عاتقها مسؤولية التعامل مع حوادث الحريق في المؤسسات والدوائر الحكومية بادئ الامر لحين وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحريق.

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