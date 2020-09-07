قطعات الرد السريع تباشر بتفتيش قضاء المجر في ميسان لفرض القانون

2020/09/07 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

باشرت قطعات فرقة الرد السريع بتفتيش قضاء المجر في محافظة ميسان لفرض القانون.

وذكر بيان لفرقة الرد السريع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين، أن" قطعات فرقة الرد السريع المتمثلة باللواء الاول واللواء الرابع وفوج الاستطلاع والمهمات الخاصة باشرت صباح اليوم بتفتيش قضاء المجر في محافظة ميسان لفرض القانون ونزع السلاح غير المرخص وحصره بيد الدولة".

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