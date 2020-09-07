 بعد تصريحات مستشاره… نواب يؤكدون الزام الحكومة باخراج القوات الاميركية  

2020/09/07 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد نواب من مختلف الكتل السياسية ان قرار البرلمان باخراج القوات الاميركية لارجعة فيه، وهو واجب التطبيق من قبل الحكومة، منتقدين تصريحات مستشار الكاظمي بشأن بقاء القوات الاميركية داخل العراق.

وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي لـ /المعلومة/، ان “رأي الحكومة واضح ببقاء القوات الاميركية، خاصة ان تصريحات مستشارها بشأن البقاء الاميركي في العراق لم تواجه بالنفي”، لافتا الى ان “بعض الكتل تجد ضرورة بالبقاء الاميركي في العراق”.

من جهة اخرى، ذكر النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ان ” قرار البرلمان باخراج القوات الاميركية ملزم للحكومة وواجب التنفيذ، خاصة ان اميركا ارتكبت جرائم داخل العراق واصبح امر خروجها حتمياً”.

الى ذلك، حمل النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي آمرلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية تصريحات مستشاره بشأن الوجود الاميركي في العراق، لافتا الى ان ماقاله المستشار يعد استهانة بقرار مجلس النواب الذي صوت فيه على اخراج القوات الاجنبية من العراق”.



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