وزير الصحة: رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بكورونا

2020/09/07 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

سرعت وزارة الصحة من خطواتها الوقائية لمنع انهيار نظامها المواجه لجائحة فيروس كورونا المستجد، مستحدثة عشرات المختبرات، اضافة الى رفع السعة السريرية للمستشفيات.

هذه السرعة في الاجراءات تاتي بالتزامن مع التحضيرات لفتح 8 مستشفيات في المحافظات وتدريب اعداد كبيرة من الملاكات الطبية والصحية لزيادة قدراتهم في التعامل مع الوضع الوبائي.

وزير الصحة حسن التميمي، اكد لـ”الصباح” ان “الوزارة تمكنت من رفع السعة السريرية الى 8 آلاف سرير لعلاج المصابين بالجائحة، فضلا عن توفير اكثر من أربعة آلاف جهاز تنفس اصطناعي».

واشار التميمي الى ان عدد الفحوصات المختبرية وصل الى 26 ألف فحص يوميا بعد استحداث اكثر من 45 مختبرا، مؤكدا انه يعمل على زيادة تلك الفحوصات بما يتلاءم مع ارتفاع نسبة الاصابات» .

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