2020/09/07 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 38 دقيقة

وزير الداخلية: من يعبث بإنجازات التظاهرات يجب أن يعامل بالحزم والشدة

منذ 12 ساعة

الاعلام الامني يعلن عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد

منذ 18 ساعة

القبض على اربعة متهمين بعد نصبهم سيطرة وهمية واغتيالهم شخصين في نينوى

منذ 22 ساعة

وكالة الاستخبارات: القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك

منذ 23 ساعة

جريمة نكراء في بغداد..



بطلها زوجة وعشيقها

منذ 23 ساعة

الداخلية تصدر توضيحاً بشان نقل ودمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد

منذ 23 ساعة

القبض على 43 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في العراق

منذ يوم واحد

إصابة شرطة ومواطن بانفجار عبوة ناسفة على شركة تابعة للتحالف في الشعلة

منذ يومين

إحباط محاولة تفجير خيم متظاهرين واعتقال المتهم في ذي قار

منذ يومين

طائرات F_16 العراقية توجه ضربات على أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط تلاعب بوصف البضاعة وقيمة الرسم الكمركي في منفذي أم قصر الاوسط وطريبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط تلاعب بوصف البضاعة وقيمة الرسم الكمركي في منفذي أم قصر الاوسط وطريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).