امانة بغداد: ازالة دور واساسات في منطقة سكينة

2020/09/07 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن ازالة دور واساسات في منطقة “سكينة” بحي الأمين.

وذكرت الأمانة في بيان أن “ملاكاتها الأمانة في دائرة بلدية بغداد الجديدة وبإسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد، قامت بحملة ازالت خلالها عدد من الدور والهياكل والاساسات المتجاوزة ضمن المنطقة الزراعية المسماة شعبياً ( سكينة ) المجاورة للمحلة 747 حي الأمين”.

وأوضحت ان “الحملة تمت وبالتنسيق مع القوات الامنية الماسكة للأرض”.

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