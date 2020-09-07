2020/09/07 | 09:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … في عام 2016 أعلن العراق عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو عام على أن يتم إنجازه بشكل نهائي عام 2038، لكن عملية تنفيذه شهدت تعثرا كبيرا، واقتصر على إنشاء كاسر الأمواج منذ وضع حجر الأساس له في العام 2010 وهو ما تم انجازه منذ فترة وذلك بطول 14 كيلو متر، والذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤجل الربط السككي مع الكويت والاولوية لمشروع الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤجل الربط السككي مع الكويت والاولوية لمشروع الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).