مصرف الرافدين يحدد مدة سداد سلفة الـ 25 مليون للموظفين

2020/09/07 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الإثنين، مدة سداد سلفة الـ 25 مليون دينار للموظفين.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “سلفة 25 مليون دينار للموظفين تسدد على مدى 6 سنوات”.

وأشار المصرف إلى أن “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.



وبيّن أن “التقديم على السلفة يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans ومن دون كفيل”.

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