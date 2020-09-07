العمليات المشتركة تحقق في ’الهجوم الصاروخي’ على مطار بغداد

2020/09/07 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً بشأن واقعة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد.



وذكرت العمليات المشتركة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2020)، إن "العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد".

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