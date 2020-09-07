دراسة جديدة قد تغير المفاهيم.. يجب على الشباب إجراء فحص الكوليسترول

2020/09/07 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتاج أجسامنا إلى الكوليسترول لبناء الخلايا ومواد أخرى، ولكن عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم بشكل كبير، يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة في تدفق الدم، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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