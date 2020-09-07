سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد ولا إصابات

2020/09/07 | 09:55 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء العراقية، إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، الأحد، لكنها لم تتسبب في إصابات.وأضافت، نقلاً عن بيان عسكري، أن أحد الصواريخ سقط على مرأب بالمطار، وألحق الضرر بأربع سيارات لمواطنين.

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وفي ثلاث هجمات منفصلة الأسبوع الماضي، سقطت عدة صواريخ إما قرب المطار، وإما داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث توجد المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.



ولم تحدث هذه الصواريخ أي إصابات.

وتلقي واشنطن باللوم في هذه الهجمات على فصائل مسلحة تدعمها إيران.



ولم تعلق إيران مباشرة على هذه الحوادث.

وكاد الشرق الأوسط يدخل في صراع كبير خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما قتلت طائرة أميركية مسيرة القائد الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو المهدي المهندس في مطار بغداد.



وتوعدت فصائل مسلحة موالية لإيران بالثأر لهما.

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