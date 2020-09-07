ترامب يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات بين إسرائيل والإمارات

2020/09/07 | 09:55 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يرحب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض بصورة من أرشيف رويترز.(رويترز) - قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان في اتصال هاتفي أنه يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.وأضاف المتحدث جود دير أن ترامب والعاهل السعودي بحثا أيضا سبل تعزيز الأمن الإقليمي.إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية

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