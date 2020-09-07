الاعلام الامني: انطلاق عملية لفرض القانون والاستقرار في ميسان

2020/09/07 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، عن انطلاق عملية امنية لفرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان أن “فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان، باشرت صباح اليوم الإثنين، بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان”.

وأوضحت أن “القوات شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير”.

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