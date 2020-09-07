“ادوية سامراء” تعتزم انتاج مراهم وقطرات للعيون والفم

2020/09/07 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أنجـزت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن برنامجها الإنتاجي لشهر آب الماضي والذي سيتم بموجبه تجهيز وزارة الصحة والوكالات التسويقية التخصصية بمختلف المستحضرات الصيدلانية والدوائية من الحبوب والمضادات الحياتية والأشربة والمراهم وبقيمة بلغت ( ٣ ) مليار و ( ٣٣٤ ) مليون دينار عراقـي .

وقال مدير عام الشركة عبد الحميـد عبد الرحمـن السالم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة أعدت خطة إنتاجية لشهر آب وفقاً للعقود المبرمة مع وزارة الصحة والوكالات التسويقية التخصصية”، مشيراً إلى أن “البرنامج الإنتاجي تضمن إنتاج كميات كبيرة من الحبوب التي تعالج مختلف الأمراض والأمراض المزمنة والمضادات الحياتية التي تشمل الكبسول والمعلقات”.

وأضاف السالم، أنه “سيتم إنتاج كميات من المراهم والكريمات فضلاً عن إنتاج قطرات للعيون والفم”، لافتاً في ذات الوقت إلى “الاستعدادات الجارية لإنتاج مستحضر ( أفافيرا ) لعلاج فايروس كورونا فضلاً عن إنتاج فيتامين ( C ) ومستحضر الزنك قريباً جداً بعد تهيئة كافة المستلزمات الإنتاجية من مواد أولية ومواد التعبئة والتغليف لغرض رفد المستشفيات والمؤسسات الصحيـة”.



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