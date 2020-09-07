البصرة تصدر 3500 طن من «البرايم كوت» إلى الامارات

2020/09/07 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، عدنـان الغنـام، الاثنين، عن إستئناف العمل في (مصنـع الثغـر) التابع للشركة والواقع في محافظة البصرة بعد توقفه بسبب تفشي جائحة كورونـا.

وقال الغنام في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصنع المذكور باشر بإنتاج مادة (البرايـم كـوت) صباح امس الاحد وبكمية ( ٣٥٠٠ ) طن والمزمع تصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن "كادر معمل الإسفلتيات في مصنع الثغر قام بإنتاح مادة البرايم كوت بجهود أستثنائية وبوقت قياسي في إطار السعي الحقيقي للإرتقاء بواقع الشركة وإنجاح الصناعة العراقية وتعزيز شعار (صنـع فـي العـراق )".

وبين أن "منتج البرايم كوت هو منتج أسفلتي بعدة أنواع إعتماداً على نسبة المذيب العضوي يستعمل لأغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات السفلية والعلوية وحسب المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبـة".

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