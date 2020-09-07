2020/09/07 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان سلفة ٢٥ مليون دينار للموظفين تسدد على مدى ست سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

وأضاف البيان أن “التقديم على السلفة يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans وبدون كفيل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين تسدد في ست سنوات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين تسدد في ست سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).