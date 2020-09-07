الرافدين : سلفة 25 مليون دينار للموظفين تسدد على مدى ستة أعوام

2020/09/07 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، أن سلفة 25 مليون دينار للموظفين تسدد على مدى ستة أعوام.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.وأشار البيان، إلى أن “التقديم على السلفة يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans وبدون كفيل”.[…]

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