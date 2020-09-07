الكاظمي يستقبل الحلبوسي لمناقشة الموازنة العامة للعام 2020

2020/09/07 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي الموازنة العامة للعام 2020.جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لهما بحضور عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بحسب بيان … Readmore

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