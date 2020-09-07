ديالى تسجل 48 اصابة جديدة بكورونا بينها 7 للكوادر الصحية

2020/09/07 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن تسجيل48حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ240مسحة جديدة تبين بان 48 منها موجبة اي مصابة بينها 7 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان” 37حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 7519حالة فيما حالات الشفاء بلغت 68511وحالات الوفاة 183 حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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