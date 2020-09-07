فجر اليوم بتوقيت بغداد.. العالم يتجاوز 27 مليون إصابة بكورونا

2020/09/07 | 10:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تجاوز عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا التاجي حول العالم 27 مليون حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم تجاوز عددها 27 مليوناً حتى الساعة الرابعة والنصف فجراً بتوقيت بغداد.

وبلغ عدد الإصابات 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصا، فيما تماثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

وبدأ الفيروس التاجي بالانتشار نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، لكن منظمة الصحة العالمية أعلنته كجئاحة عالمية في 11 آذار الماضي.

في الوقت ذاته، حصد كورونا منذ انتشاره حتى كتابة هذا الخبر، أرواح ما يقارب 888 ألف حالة حول العالم.

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