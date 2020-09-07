وزير الداخلية عثمان الغانمي يحذر من العبث بإنجازات التظاهرات التي تحققت

2020/09/07 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين (7 أيلول 2020)، من العبث بإنجازات التظاهرات التي تحققت فيما وجه بمعاملة العابثين بالحزم والشدة.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن وزير الداخلية الفريق أول ركن عثمان الغانمي أجرى زيارة … Readmore

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