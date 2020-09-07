التميمي : رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بكورونا إلى ثمانية آلاف سرير

2020/09/07 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، عن رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلى ثمانية آلاف سرير، فيما أكد أن وزارته تعمل على زيادة نسبة الفحوصات بما يتلاءم مع ارتفاع الإصابات.وقال التميمي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية تابعته المستقلة، إن “الوزارة تمكنت من رفع السعة السريرية الى ثمانية آلاف سرير لعلاج المصابين […]

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