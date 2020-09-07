وداعاً المناضل المخضرم هاشم الحسن (أبو يوسف) - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي اختطف الموت من بين قلوبنا الشخصية الوطنية والاجتماعية والسياسية (أبا يوسف) في مدينة المدحتية الذي عجزت أنظمة الظلم والاستبداد من أن تلوي يده ولكن استطاع فايروس كورونا أن يلوي رقبته ويخطفه من بيننا، لقد كان (أبا يوسف) علماً ومناضلاً شجاعاً وجريئاً قدم شمعة وجوده قرباناً لإنارة الطريق للسائرين إلى الموكب العابر، في وعي وطني يحدوه النفس الديمقراطي التقدمي في المعنى الإنساني المتوقد عازماً على إحياء ر ......





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