التميمي : النظام البايومتري وحده من يوقف مهزلة اختفاء مليون ونصف هوية ناخب

2020/09/07 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ليلى التميمي، ان اتخاذ النظام البايومتري كفيل بانهاء اختفاء مليون و500 الف بطاقة ناخب.وقالت التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “النظام البايومتري وحده من يوقف مهزلة اختفاء مليون ونصف هوية ناخب وسنتصدى لمن يريد الالتفاف على النهج الذي كفله الدستور”.واضافت “لم يقصم ظهر […]

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