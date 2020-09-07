بالصور .. فيضانات غير مسبوقة في السودان واعلان حالة الطوارئ واعتبار البلد منطقة كوارث طبيعية

2020/09/07 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام عدة يعيش السودان على وقع سيول وفيضانات غير المسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار … Readmore

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