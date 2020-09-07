مواجهة من العيار الثقيل.. مواعيد مباريات الامم الاوروبية اليوم والقنوات الناقلة

2020/09/07 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد، بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقام اليوم الإثنين 7 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة المنتخب الهولندي مع نظيره الإيطالى، ضمن منافسات بطولة دورى الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان ضد روسيا البيضاء 5:00على قناة beIN SPORT HD 3

البوسنة والهرسك ضد بولندا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 3

هولندا ضد إيطاليا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 1

النمسا ضد رومانيا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6

إيرلندا الشمالية ضد النرويج 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5

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