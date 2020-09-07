اقتصادي لـ/نينا / : تسارع الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق دليل على استقرار وضعه السياسي والامني

2020/09/07 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج :" ان تسارع دخول الشركات الامريكية والفرنسية والزيارات المستمرة للعراق ، دليل على استقراره السياسي والامني ، وفتح ابوابه على افضل الخيارات لتنمية موارده ".وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن وعقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الشركات الكبيرة ، وبالمقابل زيارة الرئيس الفرنسي للعراق ورغبته بالتعاون الاقتصادي ، تؤكدان تطورات ايجابية على السطح الاقتصادي العراقي الذي يفتقر الى رؤوس الاموال والتكنولوجيا ، ومحاولة النهوض مرة اخرى".واوضح :" ان استقطاب الشركات الغربية ، الامريكية والفرنسية ، للاستثمار ، هدفه ضخ المزيد من رؤوس الاموال في الاقتصاد العراقي ، سواء في مجالات الكهرباء والنفط والبتروكيمياويات ، وقد يكون الضمان هو التشابك الاقتصادي في العالم ومحاولة المراكز الاقتصادية العالمية ان تجد لها موطئ قدم في الاقتصاد العراقي ".وتابع الخبير الاقتصادي :" ان العراق ساحة تكاد ان تكون ملتقى لجميع انواع التعاون الاقتصادي للاطراف الاقليمية والدولية ، خاصة ان الاقتصاد العراقي هو الاقتصاد الاكثر حرية في العالم من حيث دخول رأس المال وخروجه ، وبذلك نلاحظ الحركة الساخنة لرأس المال الدولي صوب العراق ".



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