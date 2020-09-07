بتوجيه من الكاظمي.. تحقيق لتحديد الجهة المقصرة بشأن اطلاق الصواريخ على مطار بغداد

2020/09/07 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني، ان العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بشأن اطلاق الصواريخ على مطار بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ..



باشرت قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق لتحديد الجهة المقصرة بشأن اطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي"./انتهى10

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