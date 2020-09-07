امانة بغداد تزيل دورا واساسات متجاوزة بحي الامين

2020/09/07 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت امانة بغداد عن ازالة دور واساسات متجاوزة في حي الامين شرقي بغداد .وقالت الامانة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة ، باسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد ، نفذت حملة ازالت خلالها عددا من الدور والهياكل والاساسات المتجاوزة ضمن المنطقة الزراعية المسماة شعبياً ( سكينة ) المجاورة للمحلة 747 في حي الامين".واضافت ان " الحملة تمت بالتنسيق مع القوات الامنية الماسكة للارض"./انتهى10

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