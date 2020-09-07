اليوم.. قائمة بأسعار صرف الدولار وعملات أجنبية والذهب والنفط

2020/09/07 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية أخرى والنفط والذهب في الأسواق المحلية لليوم الإثنين 7 أيلول 2020 :

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,30 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,16 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 745,50 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1930,23$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,08 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,10 دولار

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