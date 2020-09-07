الانبار تعتزم تقديم دعوى قضائية ضد شركة اهلية متلكئة بانجاز جسر بدأ العمل فيه عام 2002

2020/09/07 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير ناحية بروانه بمحافظة الانبار احمد رجا ، الاثنين، عن عزم الحكومة المحلية رفع دعوى قضائية على شركة اهلية متلكئة في انجاز جسر بدأ العمل فيه منذ عام 2002 ولم ينجز لحد هذه الساعة في المناطق الغربية .

وقال رجا في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة بروانه المحلية بقضاء حديثة غربي الانبار، تعتزم اقامة دعوة قضائية على الشركة المنفذة لإعادة اعمار وتأهيل جسر بروانه الذي يربط ناحية الحقلانية وبروانه فضلا على انه يربط ايضا مناطق غربي الانبار بالمحافظات الشمالية ويعد من اهم الجسور الاستراتيجية في المناطق الغربية “.

واضاف ان” الشركة بدأت العمل في الجسر منذ عام 2002 ولم تنجز سوى 30% من اعمال الجسر الذي يبلغ تكلفته نحو 14 مليار دينار ، مبينا ان” عمليات فساد مالي تمارسها الشركة المعنية في الية تنفيذ الجسر حيث ان عدد الاشخاص الذين يعملون في الجسر سوى اربعة عمال ونحن نستغرب لمشروع عملاق يعمل فيه من هكذا العدد”.

وأوضح رجا أن “الشركة المعنية لا يمكن ان تنجز الجسر ما يدعونا الى تقديم دعوة قضائية ضد الشركة لسحب الترخيص واحالته الى شركة اخرى “.



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