2020/09/07 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 17 ساعة

هل تشكل تقنية “بلوتوث” خطرا على الهواتف

منذ 20 ساعة

إصابة لاعب المنتخب الإسباني بكورونا

منذ يومين

مجلس النواب بعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ 3 أيام

أبرز مواصفات هاتف سامسونغ المنافس الجديد

منذ 3 أيام

هاتف ذكي قادر على تغيير لونه بضغطة زر

منذ 4 أيام

سامسونغ تعلن رسميا عن أحدث حواسبها اللوحية

منذ 4 أيام

رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية

منذ 5 أيام

تحذير لمستخدمي “أندرويد” بحذف تطبيقات حظرتها غوغل من متجرها!

منذ 6 أيام

تحذيرات من “نتائج وخيمة” قد تحدثها الثقوب السوداء على الأرض

منذ 6 أيام

علماء يحددون فاكهة تحمل علاج كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتحديد الجهة المقصرة في هجوم المطار الصاروخي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتحديد الجهة المقصرة في هجوم المطار الصاروخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).