اتفاق نيابي وسياسي على حسم عدد الدوائر الانتخابية خلال الأسبوع الحالي

2020/09/07 | 10:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغية انجاز الملحق الخاص بقانون الانتخابات الذي اقر قبل اشهر بغداد- وعد الشمري: أكد نواب، أمس الاحد، ان اتفاقا سياسيا على حسم الدوائر الانتخابية سيجري خلال الأسبوع الحالي، لافتين إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد لهذا الغرض بين رؤساء الكتل ورئاسة البرلمان وبحضور الامم المتحدة، مشددين في الوقت ذاته على اهمية اقرار قانون الموازنة لتأمين التخصيصات ...

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