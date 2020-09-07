2020/09/07 | 10:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بالانسحاب الفوري من حكومة الاقليم التي وصفتها بالفاشلة السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي ادى ابتعاد القيادة السياسية لحركة التغيير عن مطالبة جماهيرها ونوابها بالانسحاب من حكومة اقليم كردستان الى احداث انشقاق حاد في الرؤى والتوجهات بين شخصيات بارزة في الحركة والمجلس التنفيذي وفريقها في حكومة الاقليم.وهددت كتلة حركة التغيير في مجلس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباين مواقف كتلة حركة التغيير وقيادتها السياسية يهدد بانقاسمات داخلية حادة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباين مواقف كتلة حركة التغيير وقيادتها السياسية يهدد بانقاسمات داخلية حادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).