خصبنا من اليورانيوم عشرة اضعاف الحد المسموح به لنا في الاتفاق النووي

2020/09/07 | 10:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد ما أوردته الوكالة الدولية: الصباح الجديد-متابعة اكد المتحدث باسم “منظمة الطاقة الذریة الإيرانية” بهروز کمالوندي، قيام إيران بتخصيب أکثر من 3 أطنان من الیورانیوم، مثبتاً ما كان قد جاء في تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” حول أن كمية اليورانيوم المخصب في إيران عشرة أضعاف الحد المسموح به بحسب الاتفاق ...

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