شجار بين النائب هيثم الجبوري ووزير المالية بحضور الكاظمي والحلبوسي

2020/09/07 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت مصادر مطلعة عن حدوث جدال وصل حد المشادة والشجار بين رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري،ووزير المالية علي علاوي.جاء ذلك اثناء اجتماع ضم الطرفين، يوم امس الاحد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة الى وزير التخطيط..وأشارت المصادر الى ان وزير المالية “تجاوز” بالفاظ غير مقبولة على […]

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