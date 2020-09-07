منعا لانهيار نظام مواجهة كورونا.. الصحة تعلن رفع السعة السريرية في المستشفيات

2020/09/07 | 10:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، رفع السعة السريرية للمستشفيات واستحداث عشرات المختبرات الجديدة لمنع انهيار نظام مواجه جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (7 آيلول 2020) ان "الوزارة تمكنت من رفع السعة السريرية الى 8 آلاف سرير لعلاج المصابين بالجائحة، فضلا عن توفير اكثر من أربعة آلاف جهاز تنفس اصطناعي".

واشار التميمي الى ان عدد الفحوصات المختبرية وصل الى 26 ألف فحص يوميا بعد استحداث اكثر من 45 مختبرا، مؤكدا انه يعمل على زيادة تلك الفحوصات بما يتلائم مع ارتفاع نسبة الاصابات.

وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع التحضيرات لفتح 8 مستشفيات في المحافظات وتدريب اعداد كبيرة من الملاكات الطبية والصحية لزيادة قدراتهم في التعامل مع الوضع الوبائي.

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