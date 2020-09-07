'طائرة المستقبل' أقلعت.. هولندا تؤكد نجاح أول رحلة لنموذجها المصغر (فيديو)

2020/09/07 | 10:18 - المصدر: NRT عربية

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طائرة المستقبل

فوتو: ارشيف

منذ 32 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفذت طائرة " Flying-V" التي تمثل ثورة في عالم الطيران، أول رحلة اختبار ناجحة، فيما يعد خطوة عملاقة على تحويل حلم "طائرة المستقبل" إلى حقيقة.

وتمكن باحثون في جامعة "دلفت" الهولندية للتكنولوجيا وشركة الطيران الهولندية KLM من تطوير نموذج طائرة مستقبلية على شكل حرف "V" موفرة للوقود يمكن أن تحمل ركابها في هيكل جناحيها، حيث ستحمل الطائرة الركاب في أجنحتها، إذ يضع تصميمها الفريد مقصورة الركاب وأماكن الشحن وخزانات الوقود في الأجنحة.

أما سبب ذلك فيتمثل في أمر واحد هو أن الخبراء يعتقدون أن هذا الشكل الديناميكي للطائرة سيقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بطائرات اليوم.

واختبر الخبراء نموذجا مصغرا بمقياس 22,5 كغم، و3 أمتار للطائرة المستقبلية، في قاعدة جوية في ألمانيا حيث عملوا مع فريق من شركة "إيرباص" لاختبار عمليات الإقلاع والمناورات والاقتراب والهبوط.

وقال الأستاذ المساعد في كلية هندسة الطيران بجامعة دلفت، الذي قاد المشروع، رويلوف فوس، إن المخاوف السابقة تمثلت "في أن الطائرة قد تواجه بعض الصعوبات عند الإقلاع"، مما دفع بتنفيذ نموذج الرحلة المصغر للتأكد من عدم حدوث مشكلات، وهو ما عبر عنه قائلا "عليك أن تطير لتتأكد من ذلك".

وأشار الباحثون، إلى أنه من خلال التحكم في الطائرة عن بعد، فقد نجحوا في الإقلاع بها بسرعة 80 كم/ ساعة، بينما كانت سرعات الطيران، والزوايا، وقوة الدفع كما هو مخطط لها، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتحسين قدرات الطائرة قبل أن تنطلق في السماء، وتحمل الركاب فعلا على متنها.

ويخطط الخبراء لاستخدام البيانات التي تم جمعها من الرحلة التجريبية، مما يسمح لهم ببرمجتها في جهاز محاكاة طيران للاختبارات المستقبلية، وتحسين إمكانات رحلاتها الجوية.

وسيجري الفريق مزيدًا من الاختبارات على النموذج، ويأملون في تزويد الطائرة بدفع مستدام، نظرا لأن التصميم يفسح المجال للعمل بالهيدروجين السائل، بدلا من الكيروسين.

ويعتبر مشروع التصميم الجديد لهذه الطائرة من المشاريع الرائدة التي يعول عليها الخبراء في توفير أماكن واسعة للمسافرين مع تخفيض تكاليف السفر.

وصممت الطائرة الجديدة، كطائرة مخصصة لقطع مسافات طويلة جدا، قادرة على توفير استهلاك الوقود، من خلال دمج مقاعد المسافرين وحجرات تحميل الأمتعة وخزانات الوقود في داخل أجنحة الطائرة.

وبحسب الخبراء فإن النموذج الجديد يقدم كفاءة عالية من حيث الديناميكية الهوائية بنسبة تصل إلى حوالي 15% تقريبا عن مثيلاتها التقليدية، وسوف تتسع لأكثر من 314 راكبا تقريبا.

ر.إ

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