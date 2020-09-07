ميسي يشعر خيبة امل من زملائه بسبب رحيله من برشلونة

2020/09/07 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يشعر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بخيبة أمل بسبب غياب دعم زملائه له في فريق يرشلونة، في “معركة الرحيل” عن كتالونيا هذا الصيف.وأفادت إذاعة راديو “أوندا سيرو”، أن ميسي البالغ 33 عاما أعرب عن عدم رضاه عن سلوك زملائه في الفريق، الذين لم يقفوا إلى جانبه في الصراع مع رئيس برشلونة […]

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