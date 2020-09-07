 النزاهة تضبط مدير محطة وقود اختلس مبالغ مالية في صلاح الدين

2020/09/07 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها من ضبط مدير محطة وقود في محافظة صلاح الدين؛ لوجود نقصٍ في كميات مادتي البنزين والگاز في المحطة، وقيامه باختلاس مبالغهما.

وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة الذي انتقل إلى محطة تعبئة وقود سامراء الجديدة برفقة لجنة القياس والمعايرة التابعة إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة – الهيأة الغربيَّة، تمكَّن بعد إجراء التحرِّي الأصولي والتدقيق اللازم، والاطلاع على التقرير الفني المُعدِّ من قبل اللجنة حول (تكييل) مسدسات التجهيز من كشف وجود نقصٍ في كميات البنزين والگاز”.

وأضافت إن “نتائج التدقيق وتقرير اللجنة الفني أفضيا إلى وجود نقص (36,582) لتراً من مادة البنزين و(9,089) لتراً من مادة الگاز التي تمَّ اختلاس مبالغها”.

وتابعت “في عمليةٍ منفصلةٍ، تمكَّن الفريق الذي انتقل إلى مديريَّة زراعة صلاح الدين من ضبط موظفٍ في المديريَّة مُتلبِّساً بالجرم المشهود بتسلم رشوةٍ من أحد المواطنين؛ لقاء إنجاز معاملة إبرام عقدٍ زراعيٍّ جديدٍ خلافاً للقانون”.

وأضافت الدائرة إنه “تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّـتين اللتين تمَّتا بناءً على مذكرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما، استناداً لأحكام المادَّتين (316 و 308) من قانون العقوبات”.

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