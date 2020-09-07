العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بخصوص مطار بغداد

2020/09/07 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً بشأن واقعة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد.وذكرت العمليات المشتركة في بيان إن “العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد”.

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