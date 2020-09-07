الكاظمي يوجه بتحديد الجهة المقصرة في ’هجوم المطار’ الصاروخي

2020/09/07 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بالتحقيق في ملابسات الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد يوم أمس. وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2020)، إنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة، تفتح تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي".

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق اليوم، إنها فتحت تحقيقاً بشأن واقعة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2020)، إن "العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد".

وأظهرت صور جديدة يوم أمس، آثار القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي.

وحصل "ناس" (6 ايلول 2020)، على صور تظهر آثار الدمار الذي خلفته 3 صواريخ كاتيوشا استهدفت مطار بغداد الدولي.

ووثق فيديو من عدة ثوانٍ اللحظات الأولى للأجواء في الطريق الذي يفصل بين مرآب وقوف السيارات ومدخل صالة المسافرين.

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