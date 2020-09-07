"زيارة بمدلولات خطيرة".. تصريحات هنية تثير غضب اللبنانيين

2020/09/07 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، غضبا عارما في صفوف اللبنانيين، وذلك عقب تصريحات له أكد فيها أن الصواريخ التي ستطال تل أبيب في إسرائيل موجودة في العاصمة اللبنانية بيروت وستنطلق منها.

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