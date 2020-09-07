مدرب: اللاعبات العراقيات يعانن من الاحتكار

2020/09/07 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد مدرب لكرة القدم النسوية ثائر كاظم، ان اللاعبات العراقيات يعانن من الاحتكار الذي يحرمهم من الاحتراف الخارجي.

وقال كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “واقع كرة القدم النسوية في العراق يثبت يوماً بعد يوم ان هذه الأيام والسنين تمر هباءً وسدى من عمر لاعباتنا دون العناية بعقودهن”.

وأوضح أن “كل لاعبة تحتاج الى وكيل يعمل على تسويقها، لكننا للأسف نطبق العكس من خلال احتكار اللاعبات وكأنهم ملك صرف للمدرب”.

واختتم حديثه بالقول، “نصيحة للمدربين لا تحتكروا اللاعبات فهن ملك للعراق وليس لكم مهما كان فضلكم عليهن”.

ومن المقرر ان يقام الموسم الجديد للدوري النسوي العراقي خلال شهر تشرين الأول المقبل.



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