الذهب يرتفع بدعم من قلق عالمي حيال النمو

2020/09/07 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار الذهب الاثنين 7 سبتمبر عقب بيانات أميركية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعاف اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1933.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة.



والأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.



وصعد الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1939.90 دولار للأونصة.

هذا وتبنت البنوك المركزية في أرجاء العالم إجراءات تحفيز ضخمة وخفضت أسعار الفائدة قرب الصفر لتخفيف أثر الفيروس على الاقتصاد مما ساهم في صعود الذهب أكثر من 28% منذ بداية العام.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5% إلى 27.02 دولار للأونصة وارتفع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 899 دولارا وكذلك البلاديوم إلى 2309.49 دولار.

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