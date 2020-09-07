2020/09/07 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرياض أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أكد في اتصال مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم المملكة لمبادرة السلام العربية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأكد الملك السعودي حرص بلاده “على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك سلمان يشكر ترامب على جهود إحلال السلام في الشرق الاوسط وحل القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك سلمان يشكر ترامب على جهود إحلال السلام في الشرق الاوسط وحل القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).